Bundesliga : Fribourg, l'autre invaincu

Avant la 6eme journée de Bundesliga, ils étaient trois clubs encore invaincus cette saison. Si le Bayern Munich a facilement dominé Greuther Fürth vendredi soir (1-3) et l'est donc toujours, Wolfsburg ne fait plus partie de ce cercle très privé. Battus samedi à Hoffenheim (3-1), les joueurs de Mark van Bommel ont fini par craquer après un début de saison très prometteur. Ce dimanche, les regards seront donc tournés vers le land de Bade-Wurtemberg, où l'on retrouve un autre club qui n'a pas encore connu la défaite en Allemagne, à savoir Fribourg.

Fribourg veut continuer sur sa lancée

A partir de 17h30, au Stade Schwarzwald, les locaux défieront Augsbourg pour tenter de rester parmi les premiers au classement et également repousser encore un peu plus la défaite. Pour cela, les troupes de Christian Streich, en poste depuis... décembre 2011, devront surfer sur leur bonne vague du moment en championnat. Sans être impressionnant, le SCF compte actuellement neuf points après cinq journées, soit deux victoires et trois nuls. Un début de saison similaire à celui du FC Barcelone en Liga, qui a également neuf unités après cinq matchs, mais dont l'analyse est diamétralement opposée.

Des premiers tests réussis

Grâce notamment aux deux réalisations du Sud-Coréen Woo-Yeong Jeong, Fribourg peut donc se targuer de faire en ce début de saison aussi bien que le Bayern Munich et le Barça, pas un mince exploit. D'autant plus que le club sort de quelques rencontres intéressantes. En effet, les Breisgau-Brasilianer (comprendre les Brésiliens du Breisgau) ont déjà dominé le Borussia Dortmund (2-1) et restent sur deux nuls face à Cologne (1-1) et Mayence (0-0), deux clubs respectivement classés 5eme et 6eme de Bundesliga après six journées. Pas forcément brillant offensivement ou défensivement, la formation du Français Jonathan Schmid peut logiquement espérer conserver son invincibilité ce dimanche face au 14eme, qui reste cependant sur sa première victoire de la saison.