Bundesliga : En Allemagne, les "gros" ont redémarré fort

Le contexte

🇩🇪 #Bundesliga

Haaland, Lewandowski, Pléa... Retour en statistiques sur 3 buts inscrits durant cette 26e journée

Le sportif

7 - Les 7 derniers matches d’Alassane Pléa 🇫🇷 en Bundesliga :

⚽️ v Francfort



❌ v Cologne



🅰️ v Dortmund



🅰️ v Augsbourg



❌ v Hoffenheim



⚽️ v Leipzig



⚽️⚽️ v Mayence



10 - Erling Haaland 🇳🇴 a inscrit 10 buts en seulement 9 matches de Bundesliga, seuls Gert Dörfel & Paco Alcacer (en 8 matches chacun) ont atteint ce total en moins de rencontres dans l'histoire du championnat. Cyborg 🤖.

40 - Robert Lewandowski a désormais inscrit 40+ buts toutes compétitions confondues lors de chacune des 5 dernières saisons :

42 buts en 2015/16 (51 matches)



43 en 2016/17 (47 matches)



41 en 2017/18 (48 matches)



40 en 2018/19 (47 matches)



40 en 2019/20 (34 matches)



Le protocole était drastique face à la pandémie de coronavirus, incluant notamment la désinfection des ballons ou la prise de température. Il a été respecté quasiment à la lettre, si ce n'est pour quelques célébrations un peu trop appuyées qui ont pu créer une petite polémique. A l'inverse, l'écart entre les remplaçants sur le banc a semblé exagéré à certains. « C'est une question d'image par rapport à l'opinion publique, précise notre consultant Patrick Guillou. Il faut montrer l'exemple et pas envoyer le message qu'en ville, on peut se toucher et ne pas avoir de masque. »Aucun ultra n'est venu provoquer de rassemblement autour des stades, ce qui était interdit mais craint en guise de protestation. « Il faut aussi souligner ce rôle exemplaire des supporters », poursuit notre consultant. Après les matchs, les joueurs ont globalement été obligés de porter à nouveau un masque, parfois dès le coup de sifflet final. Le devoir d'exemplarité, toujours. En tribune, enfin, seul un nombre limité de dirigeants était accepté. En attendant désormais les résultats des premiers tests, la Bundesliga a fixé la marche à suivre avec une certaine réussite.Patrick Guillou l'avait imaginé, il n'a pas été déçu et confirme : « Les favoris vont s'imposer, à domicile comme à l'extérieur. » Le Bayern, Dortmund, Mönchengladbach et Leverkusen ont tous gagné avec aisance, respectivement chez l'Union Berlin (0-2), face à Schalke (4-0) avec ce premier but général pour la reprise inscrit par l'insatiable Erling Haaland, à Francfort (1-3) et enfin sur la pelouse du Werder (1-4). Seul Leipzig a été tenu en échec par Fribourg (1-1), concédant son troisième nul d'affilée et descendant à la quatrième place.« On a manqué de rythme, mais on a de la marge, estime Hansi Flick, le coach du Bayern (récemment prolongé). On peut travailler là-dessus. » Robert Lewandowski a inscrit son 26eme but de la saison sur penalty, imité ensuite par Benjamin Pavard de la tête. Le champion du monde n'a pas été le seul Français à briller, Alassane Plea et Marcus Thuram marquant pour Mönchengladbach. « On est heureux de revenir et que les supporters aient pu voir cette victoire de chez eux », se réjouit le fils de Lilian. Si on étend aux natifs de l'Hexagone, l'international portugais Raphael Guerreiro a été particulièrement en vue avec Dortmund, auteur d'un doublé rare pour lui.Conclusion de Patrick Guillou : « L'intensité va monter sérieusement. J'ai été frappé de voir les différences de distance parcourue, 120 km pour le Bayern contre 109 pour Dortmund. Ça manque encore de qualité de jeu, mais on a vu beaucoup de buts. Avec toute cette incertitude, on peut quand même se réjouir de ce niveau. »