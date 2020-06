Bundesliga - Eintracht Francfort, l'inévitable transition

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇩🇪 #Bundesliga

🥊 L’Eintracht Francfort renverse l’Hertha Berlin !

⚡ Mené 1-0, Francfort s’impose 4-1 !

🌟 Avec un but complètement fou d’Andre Silva, après un slalom à la Messi de Kamada !https://t.co/cppOhWK3Zd

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 13, 2020

🎙 Adi Hütter's pre-match presser:

"@andrevsilva19 is in very good form. He’s worked very hard in recent weeks and now has momentum on his side. Everyone can still improve, but I’m very pleased with him at the moment.”#SGES04 #SGE pic.twitter.com/PuQB3ob7r5



— Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) June 16, 2020

Expliquer comment Francfort est passé des hauteurs de Bundesliga la saison dernière – quatrième au soir de la 27eme journée , puis septième après quatre défaites et deux nuls pour finir - et d’une demi-finale de Ligue Europa (éliminé aux tirs au but par Chelsea) à une fade retombée parmi le milieu de tableau, c’est simple comme le football, en tout cas pour 90% des clubs. « Sébastien Haller, Luka Jovic et Ante Rebic sont partis, le trio de feu offensif, rappelle ainsi Patrick Guillou. Et entre les mercatos d’été et d’hiver,» Ensuite, l’histoire est donc classique.« Bas Dost a eu du mal à trouver sa place, comme le champion du monde Erik Durm. André Silva est arrivé tard, Gonçalo Paciencia est souvent blessé, bref il a fallu revoir toute l’animation offensive. Ils ont commencé très tôt, fin juillet avec ces tours préliminaires de Ligue Europa dont le dernier face à Strasbourg, puis ils accumulent de la fatigue et alternent d’entrée les victoires et les défaites en championnat. Ils perdent 3-0 face à Arsenal puis gagnent 2-1 là-bas au retour, ils font 2-2 face à Dortmund, ils explosent le Bayern 5-1 et perdent cinq fois de suite derrière… L’instabilité est chronique. Un petit grain de sable, et tout le groupe lâche le match. »Pour comprendre, aussi, pourquoi Francfort en est là, il convient de mentionner le projet du directeur sportif Fredi Bobic – l’ancien international allemand, arrivé en 2016, avait occupé le même poste à Stuttgart de 2010 à 2014. « Comme à Mönchengladbach, il essaie d’asseoir son club, précise notre consultant.. Le sportif est très important, c’est le moteur bien sûr, mais il y a les actifs immobiliers, les infrastructures, le standing. Plutôt que de garder absolument ses meilleurs joueurs, à qui il ne pouvait pas apporter les perspectives financières suffisantes, il a essayé de valoriser l’excellent parcours en Ligue Europa par des ventes conséquentes. Dans cette optique, le prochain pourrait être Filip Kostic, un des cinq meilleurs gauchers excentrés en Europe lorsqu’il est en pleine confiance. »Rebâtir un projet sans pouvoir conserver ses vedettes, ça peut paraître antinomique. Mais telle est la réalité bien connue de Francfort, bastion économique du pays mais aussi de son football, par la force populaire de ses supporters qui se déplacent toujours en nombre (très) conséquent.