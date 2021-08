Bundesliga - Donata Hopfen, première femme nommée à la tête de la Ligue allemande

Hopfen, qui dirige le secteur innovation du cabinet de conseil américain Boston Consulting Group, a signé un contrat de trois ans avec la DFL. La femme d'affaires de 45 ans a déclaré que la réputation mondiale de la DFL devait "être maintenue dans une situation de changements technologiques et sociétaux dans le domaine du football, tout en innovant". "Elle a toutes les qualités et les capacités pour guider les clubs de première et de deuxième divisions vers un avenir prospère", a estimé Peter Peters, vice-président de la Ligue.

Hopfen avait auparavant travaillé pour le groupe de presse allemand Axel Springer, notamment propriétaire de Bild, quotidien le plus lu d'Allemagne et a dirigé l'entreprise Verimi, spécialisée dans le domaine du numérique. En raison de la pandémie de Covid-19, les droits TV internationaux de la Bundesliga 1 et 2 ont chuté de 250 à 180 millions d'euros par saison.