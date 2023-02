Christopher Nkunku est de plus en plus proche d'un retour sur les terrains de Bundesliga. Tandis que l'attaquant international de 25 est éloigné des terrains depuis sa blessure à un genou lors d’un entraînement avec l’équipe de France le 15 novembre, il va très bientôt pouvoir refouler les pelouses en Allemagne. Il pourrait ainsi être de retour pour le match de championnat à Wolfsbourg dans huit jours et Marco Rose l'a indiqué en conférence de presse hier avant le match de Leipzig face à l'Union Berlin ce samedi.

De retour la semaine prochaine ?

"La semaine prochaine, nous souhaitons l’intégrer complètement. Il aura alors une semaine entière d’entraînement dans les jambes. Le plan sera alors pour nous de le faire rentrer dans le jeu. On devra alors voir combien de temps 'Christo’ mettra pour redevenir celui que l’on connait. Il arrive à tirer", a indiqué Rose devant les médias hier. Ce retour est très attendu, d'autant que Nkunku est toujours à la deuxième place des meilleurs buteurs de Bundesliga malgré sa blessure. Il a inscrit 12 buts en 15 rencontres et Maroc Rose espère pouvoir rapidement compter à nouveau sur son artificier.