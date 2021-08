Bundesliga : Borussia Dortmund, vraiment une machine à gagner ?

La colère noire de Marco Rose passait à peine inaperçue jusqu'à ce qu'un journaliste pose une question dérangeante à propos du système de jeu du Borussia Dortmund, défait par Fribourg (1-2) la semaine dernière. « Nous venons de perdre un match, mais cela ne change en rien nos objectifs. Ce n'est que la deuxième journée de Championnat. Nous avons perdu, désormais il faut gagner le prochain match. Si vous avez regardé le match, vous savez pourquoi nous avons joué avec une formation en losange. Je ne comprends donc pas votre question sur le système. Je suis heureux que l'on puisse parler football, mais vous êtes trop simpliste pour moi. Si au moins vous aviez des arguments... Mais me demander pourquoi j'ai utilisé ce système et pas un autre alors que le match est déjà perdu... Si nous avions gagné, vous m'auriez dit que j'avais pris la bonne décision. »

Les sourcils froncés, la mâchoire serrée, il ne fallait pas embêter l'ancien coach du Borussia Mönchengladbach. Il faut dire que depuis le début de saison, le BVB alterne le bon et le moins bon, et que son statut de dauphin habituel du Bayern Munich n'est plus vraiment d'actualité. Malgré une victoire inaugurale en Bundesliga contre Francfort (5-2), les Jaune et Noir ont eu bien du mal à enchaîner dans la foulée en Supercoupe d'Allemagne face au géant bavarois (1-3) et ont rappelé le fossé entre les deux équipes. Et la défaite de la semaine dernière contre Fribourg a conforté cette impression donnée par Dortmund.



Un collectif à huiler



Malgré pléthore de talents à l'image de T. Hazard, Haaland, Reus, Moukoko, Mallen, Bellingham pour ne citer qu'eux, Marco Rose n'a pas encore fait naître l'alchimie dans ce collectif. Contre Fribourg, si la pépite norvégienne s'est complètement loupée, les autres ont tenté de réaliser l'exploit individuel plutôt que de combiner ensemble. En regardant les matchs, le constat est accablant : le BVB est friable et peine à jouer collectivement. L'entraîneur allemand va devoir dans les semaines à venir, trouver le moyen de faire jouer tout ce petit monde ensemble. Car derrière le Bayern Munich, le Borussia Dortmund n'est plus seul puisqu'on peut citer le RB Leipzig, Wolfsburg, le Bayer Leverkusen comme potentiels animateurs de cette saison.

Contre Hoffenheim vendredi, le BVB a une nouvelle fois montré ses limites et a dévoilé un jeu hésitant tout au long d'une rencontre très musclée. La formation allemande est souvent très fragile derrière et s'expose très à des buts un peu gags alors qu'elle mène péniblement. Il y a trois jours, c'était encore la même chose et il a fallu un renard des surfaces comme Erling Haaland pour sortir Dortmund du pétrin à la 90+2eme minute pour remporter ce match. Si cela a fonctionné vendredi, pas sûr que ce même scénario se produise à chaque fois que ce soit en Bundesliga et encore moins en Ligue des Champions où le moindre faux pas est sanctionné dans la foulée.