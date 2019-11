Bundesliga : Belles victoires pour Augsbourg et Mayence

Les deux ultimes rencontres du 12e acte de la Bundesliga ont été riches en buts et en temps forts. Pas moins de dix buts y ont été inscrits. Augsbourg et Mayence ont su assurer le spectacle en laminant respectivement le Hertha Berlin (4-0) et Hoffenheim (5-1). Deux scores fleuves pour des équipes qui étaient pourtant relégables avant cette levée de championnat.

Mayence claque 4 buts avec un joueur en moins

Augsbourg l’a emporté sur ses terres, avec quatre buteurs différents. La formation où évolue l’ancien rennais Tomas Koubek a surtout profité de sa supériorité numérique suite à l’expulsion du gardien adverse, Rune Jarstein. Dans l’autre match de la journée, il y a également eu un rouge de distribué. Mais c’était pour Mayence, et cela n’a pas empêché cette formation d’inscrire quatre buts alors que le score était de 0-1 seulement à 11 contre 11. Une performance sensationnelle comme ce séduisant championnat en propose si souvent.