Bundesliga : Bayern - Leipzig, quel nul !

Le choc entre le premier et le deuxième de Bundesliga qui se déroulait ce samedi, dans le cadre de la dixième levée de championnat, n'a sûrement pas déçu ceux qui l'ont vu. Même si le Bayern Munich et le RB Leipzig ne sont pas parvenus à se départager (3-3), ils ont offert un spectacle de grande classe, comme le championnat allemand sait souvent en offrir.



Alors qu'il paraissait légèrement en-dedans depuis une quinzaine de jours, le Red Bull Leipzig a fait parler la poudre le premier, par l'intermédiaire d'un Christopher Nkunku retrouvé (0-1, 19e). Mais la puissance de réaction bavaroise a aussitôt répondu, d'abord par le tout jeune milieu de 17 ans, Jamal Musiala (1-1, 30e), puis par le vieux briscard Thomas Muller (2-1, 34e). Deux buts inscrits sur deux passes décisives de Kingsley Coman.

Coman, c'est trois passes décisives

Mais à peine deux minutes plus tard, Leipzig a à son tour montré qu'il savait répliquer et Justin Kluivert a remise les pendules à l'heure avant le retour aux vestiaires (2-2, 36e). Et dès la reprise, les visiteurs sont à nouveau repasser devant suite au but d'Emil Forsberg, déjà passeur sur le premier but de son équipe (2-3, 48e). Largement devant en terme de possession de balle dans le second acte (62%), Munich a trouvé le moyen de revenir une deuxième et dernière fois, avec à nouveau le duo Coman (passeur)-Muller (buteur) à la baguette (3-3, 75e).

Le Bayern reste devant

De quoi conclure un récital de très haute volée entre les deux formations. Ce partage des points permet donc au Bayern de demeurer en tête de la Bundesliga devant Leipzig qui pourrait toutefois se faire dépasser par le Bayer Leverkusen en déplacement ce dimanche à Schalke. En attendant, les amateurs de football se sont encore régalés et en redemandent.