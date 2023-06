Bundesliga : Anthony Modeste annonce son départ du Borussia Dortmund

Arrivé l’été dernier au Borussia Dortmund, Anthony Modeste s’apprête déjà à quitter la Ruhr après un exercice raté (2 buts en 19 matchs). En effet, l’attaquant âgé de 35 ans est en fin de contrat avec les Marsupiaux à l’issue de cette saison. Un bail qui ne va pas être prolongé selon le principal intéressé. Dans un message posté sur son compte Twitter, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux ou encore de l’AS Saint-Etienne a fait ses adieux aux supporters du BVB.

"Jusqu’à la dernière minute, nous nous sommes battus et avons tout donné"

« Un œil qui rit, un œil qui pleure et, à la fin, je ne peux que dire merci. Une saison tumultueuse et tremblante est maintenant terminée. Jusqu’à la dernière minute, nous nous sommes battus et avons tout donné - même si cela n’a malheureusement pas suffi à la fin. Merci au BVB !! » peut-on lire dans ce message.