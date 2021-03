Bundesliga : Angeliño, le caviar à l’espagnol

Pep Guardiola peut-il se tromper sur le potentiel d’un joueur ? Dans le cas d’Angeliño, la réponse semble affirmative. Dans le nord de l’Angleterre, le petit gaucher espagnol (1,71m) n’a jamais eu sa chance sous les ordres du coach catalan, comme il le regrettait il y a un mois dans les colonnes de Kicker : « Pep m'a tué, moi et ma confiance. Après mon retour d'Eindhoven à City, il m'avait déjà jugé pour deux matchs préparatoires et ne m'a pas donné à nouveau une vraie chance. » Difficile de donner tort au joueur de 24 ans, sans cesse prêté par les Citizens jusqu’à son transfert outre-Rhin. Avec Guardiola sur le banc des Sky Blues, Angeliño n’aura disputé aucun match de Premier League, se contentant d’apparitions avec les U23 en Angleterre. Un scenario qui étonne au vue de ses prestations éblouissantes désormais sous le maillot du RB Leipzig.

Décisif dans 61% de ses matchs

Toutes compétitions confondues, Angeliño, ou José Ángel Esmorís Tasende de son nom complet, affiche des statistiques dignes d’un joueur de classe mondiale : 8 buts et 11 passes décisives en 31 matchs, et donc décisif dans 61% de ses matchs disputés. 11 offrandes qui font de lui le défenseur le plus prolifique d’Europe en la matière derrière Juan Cuadrado (15). Absent depuis quatre rencontres pour un souci musculaire, il n’est pas certain de revoir l’Espagnol ce soir sur la pelouse de l’Arminia Bielefeld (20h30 - beIN SPORTS 1). Un réel handicap pour sa formation qui mise énormément sur les montées de son latéral pour déstabiliser le bloc adverse. A la manière d’un Jordi Alba, Angeliño est un infatigable travailleur dans son couloir doté d’une qualité de centre très au-dessus de la moyenne. Si Julian Nagelsmann aime surprendre ses adversaires par ses choix tactiques et aligner une défense à trois ou à quatre, il confie sans cesse l’animation du côté gauche à son latéral de poche, souvent dans un rôle de piston.

18 M€ et c’est tout

Une aubaine pour l’ancien citizen, bien plus à l’aise pour attaquer que pour défendre. A une époque où les bons latéraux sont très recherchés, Angeliño, acheté seulement 18 M€ pour Leipzig, se révèle être une affaire en or pour le dauphin du Bayern Munich. A quatre longueur des Bavarois, le RBL a encore toutes les cartes en main pour détrôner le FC Bayern, avec notamment la réception le 3 avril de l’octuple champion d’Allemagne. Avec un Angeliño à ce niveau dans leurs rangs, les Roten Bullen peuvent rêver en grand.