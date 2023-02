Borussia Dortmund : Sebastian Kehl fait le point sur le dossier Jude Bellingham

Le Borussia Dortmund réalise une très bonne saison dans l'exercice 2022-2023. Deuxième de Bundesliga à égalité avec le Bayern Munich (1er) et l'Union Berlin (3ème), le BVB peut encore croire au titre, surtout que le Bayern Munich montre plusieurs signes de faiblesse en championnat. En Ligue des Champions, les Jaune et Noir sont en bonne posture pour se qualifier en quarts de finale après leur victoire 1-0 au Signal Iduna Park contre Chelsea. En 2023, ils ont remporté les huit rencontres jouées, et se positionnent parfaitement dans l'optique d'une fin de saison parfaite.

Jude Bellingham va t'il rester ?

L'une des interrogations du Borussia Dortmund concerne Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais est l'un des joueurs majeurs de cette équipe et est annoncé un peu partout en Europe depuis l'été dernier. Manchester City, Liverpool, Real Madrid, FC Barcelone... tant de clubs dans lesquels l'international anglais est annoncé. En tout cas, son directeur sportif, Sebastian Kehl, a donné des informations sur l'avenir de son joueur dans une interview accordée à Bild :

"Jude se sent très, très bien au Borussia Dortmund. Mais il n’y a pas de nouvelles discussions, et encore moins de demandes pour lui. Nous avons besoin de Jude pour atteindre les objectifs de cette saison et nous sommes heureux qu’il se concentre autant sur le football et qu’aucun autre sujet n’ait actuellement sa place dans sa tête. Jude a encore deux ans de contrat et il est un élément très important de cette équipe. C’est pourquoi je souhaite bien sûr qu’il joue encore plus longtemps pour le BVB."