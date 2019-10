Borussia Dortmund: Sancho, un cas unique en Europe

Parmi les joueurs les plus en vue à Dortmund ces derniers mois, Jadon Sancho n’a pourtant toujours que 19 ans.

A en croire l’Observatoire du football, l’international anglais est d’ailleurs un monstre de précocité. Avec déjà 56 matches de Bundesliga à son compteur, il ressort comme le joueur le plus expérimenté dans sa classe d’âge. Parmi les joueurs nés en 2000, Ryan Sessegnon, son dauphin, ne compte qu’ainsi que 35 matches de Premier League.Chez les 2001, c’est Rodrygo qui apparaît comme le plus expérimenté, Benoît Badiashile (Monaco) et William Saliba (St-Étienne, en prêt d’Arsenal) émargeant aux quatrième et cinquième places.