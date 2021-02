Borussia Dortmund : Rose nouvel entraîneur dès cet été

ℹ️ Marco #Rose quittera le club en fin de saison afin de rejoindre le Borussia Dortmund.#DieFohlen pic.twitter.com/rNKc0GIev0

— Gladbach (@borussia_fr) February 15, 2021

"Nous avons eu beaucoup de discussions ces dernières semaines au sujet de l'avenir de Marco. Malheureusement, il a décidé de faire usage d'une clause figurant dans son contrat valable jusqu'en juin 2022, et de rejoindre le BVB l'été prochain. D'ici-là, nous allons mobiliser toutes nos forces avec Marco pour atteindre nos objectifs en Bundesliga, en coupe d'Allemagne et en Ligue des Champions", a expliqué le dirigeant. En huitième de finale de la compétition européenne, Gladbach sera opposé à l'équipe la plus en forme de cette année 2021, le Manchester City de Pep Guardiola (24 février pour le match aller, 16 mars pour le retour).



Septième de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach de Marco Rose ne traverse pas une grande saison dans cet exercice 2020-2021. Le technicien allemand, lui, est considéré comme un entraîneur très prometteur, promis à un futur brillant dans les plus grands clubs en Europe., en dépit d'un contrat courant jusqu'en en 2022. Le directeur sportif des Fohlen, Max Eberl, a annoncé l'information.Entraîneur de Gladbach depuis 2019 et arrivé en provenance du RB Salzbourg, Marco Rose est parvenu au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, ce qui constitue une première depuis 1978 dans l'histoire du club allemand. Gladbach avait su sortir du groupe B avec le Real Madrid, laissant l'Inter Milan et le Chakhtior sur le carreau.