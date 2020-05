Borussia Dortmund : Reus out jusqu'à la fin de la saison ?

Dans la course au titre, c'est un coup dur dont le Borussia Dortmund se serait bien passé. Blessé aux adducteurs depuis février et incapable de retrouver la forme, Marco Reus pourrait manquer la fin de l'exercice de Bundesliga d'après Bild. Une nouvelle déconvenue pour le milieu offensif de 30 ans, déjà absent de la double confrontation contre le PSG en Ligue des Champions et pas épargné par les pépins physiques depuis de nombreuses années. En tout état de cause, le capitaine du BVB est déjà certain de manquer le choc face au Bayern Munich le 26 mai prochain.