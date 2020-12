Borussia Dortmund : Raiola se prononce sur la situation d'Haaland

Mino Raiola est connu pour sa franchise. Le célèbre agent a abordé le cas du futur de Paul Pogba, dans un entretien accordé à Tuttosport, ce mardi, déclarant que le champion du monde 2018 n'était plus heureux à Manchester United et avait besoin d'un nouveau challenge dans sa carrière. Mais il ne s'est pas arrêté au seul thème Pogba. Un autre poulain, en l’occurrence Erling Haaland, a vu sa situation être évoquée.





Meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 6 buts marqués en 4 matchs, et second artificier le plus prolifique en Bundesliga avec un bilan de 10 réalisations en 8 matchs, Haaland demeure dans le viseur de nombreux clubs européens. "Il est comme Ibra quand il avait 20 ans. Solskjaer est un bon gars, mais il s'est trompé quand il a dit qu'Erling était comme Lukaku ... Ce serait mieux si Solskjaer pensait à un moyen de faire jouer Pogba comme un champion, au lieu de parler de Haaland. Erling est comme un tableau, il est comme 'Le cri' de Munch car il provoque la panique chez les défenseurs. Il m'a appelé après avoir été remplacé à la 85ème, il avait marqué quatre buts, mais voulait en marquer un autre. Il était furieux ! Il veut être le meilleur", a expliqué Raiola.

La Ligue des Champions, dans la tête d'Haaland

Puis d'ajouter, notamment sur le futur possible de son joueur, qu'il n'allait pas quitter le Borussia pour une raison financière. "Je ne peux pas parler de la clause de libération de Haaland. Les rumeurs qui disent que le Real Madrid le veut ? Ce n'est pas nouveau... Mais il est très heureux au Borussia Dortmund. Erling veut gagner la Ligue des Champions. Quand il quittera le club, ce sera par ambition, pas pour l'argent", a justifié Mino Raiola.