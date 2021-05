Borussia Dortmund : Le drôle de message d'Haaland

Alors que les spéculations sur son cas redoublent cet été, l'attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux. Le Norvégien a aidé Dortmund à se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine en inscrivant 41 buts toutes compétitions confondues avec la formation allemande et a tenu à saluer cet exploit.

So happy to score 41 goals but the work doesn't stop now. Never let success stop you from growing. When one goal is achieved, fight to do even better. Use every moment you can to improve. This summer will be about hard work and driving forward. If I can do it, so can you! 💪🏻👊🏻 pic.twitter.com/SQimfbgmeV