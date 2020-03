Borussia Dortmund : L'autre rôle de Haaland

Après avoir empilé les buts suite à son arrivée dans la Ruhr en provenance du RB Salzbourg (12 en 9 matches), Erling Haaland, le talentueux attaquant norvégien, s’est mis en évidence dans un autre registre samedi lors de la rencontre de championnat contre Moenchengladbach (2-1). Il s’est mué en passeur décisif, offrant le premier but à son coéquipier Thorgan Hazard (8e). Pour une fois, les rôles ont donc été inversés entre les deux joueurs, et ce dernier s’en est félicité au coup de sifflet final.

Haaland et le BVB à l’assaut du PSG maintenant



« Je pense que Haaland doit offrir des passes décisives, les buts il en met trop », a déclaré sur le ton de la plaisanterie l’international à Sky Sports Allemagne. "Parfois, c'est bien aussi de donner des passes décisives. La dernière fois, je lui en ai donné une, maintenant on est quitte, un partout. Et la prochaine fois, ça serait à mon tour ». C’est contre le PSG que les vice-champions d’Allemagne disputent leur match suivant (le mercredi 11 mars). L’équipe de Thomas Tuchel a tout intérêt à se méfier du BVB et d’un Haaland plus imprévisible que jamais.