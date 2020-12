Borussia Dortmund - Haaland dévoile les trois défenseurs qu'il redoute le plus

Erling Haaland est l'un des attaquants les plus en vogue du football européen en 2020, et le virtuose norvégien a déjà été associé plusieurs fois au Real Madrid, parmi les multiples points de chute que lui choisit la presse spécialisée. Un club où il retrouverait un certain Sergio Ramos, l'un des défenseurs qu'il redoute le plus. L'attaquant s'est déjà heurté à un certain nombre d'arrières centraux de haut niveau depuis son entrée en scène en Europe avec le RB Salzburg avant de décrocher son transfert à Dortmund, et il a pris le temps de parler des meilleurs qu'il a pu défier.

Haaland craint Ramos

"Les meilleurs [arrières centraux] sont Sergio Ramos, [Virgil] Van Dijk et [Kalidou] Koulibaly", a ainsi clamé Haaland dans les pages du journal norvégien VG. "Tous les trois sont très physiques, mais aussi très intelligents sur le terrain." Le jeune prodige a également félicité son compatriote et milieu de terrain du Real Madrid Martin Odegaard lors de la même interview. De quoi relancer certaines rumeurs madrilènes...