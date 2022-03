Borussia Dortmund : Haaland de retour après un mois et demi d'absence ?

Le retour d'Erling Haaland va-t-il s'effectuer ce dimanche ? Le 22 janvier dernier, l'attaquant a été victime de "problèmes musculaires" lors du succès de son équipe sur la pelouse d' Hoffenheim (3-2). Il avait dû sortir avant l'heure de jeu de cette rencontre et n'est plus réapparu depuis sur les pelouses. De fait, il n'a pu empêcher l'élimination du Borussia Dortmund en 16èmes de finale de la Ligue Europa face aux Glasgow Rangers (6-4 en score cumulé, ndlr). Plombé par les blessures dans cet exercice 2021-2022, le joueur âgé de 21 ans pourrait toutefois disposer de quelques minutes de jeu dimanche, lors de l'opposition face à Bielefeld en Bundesliga.



"Erling ne souffre plus, ce qui le rend très heureux"

Son entraîneur, Marco Rose, a fait le point sur le dossier en conférence de presse. "Il s'est entraîné avec l'équipe et fait partie des options", a-t-il indiqué, précisant tout de même qu'Haaland ne ferait qu'une "brève apparition, pas plus". " Erling ne souffre plus, ce qui le rend très heureux. Il est juste heureux de s'entraîner à nouveau avec l'équipe tous les jours et il est de très bonne humeur. D'abord et avant tout, c'est toujours une question de santé. Tout le reste est secondaire" , a-t-il précisé.



La tenue du match reste incertaine à cause du Covid

Relégué à 9 points du Bayern Munich, solide leader, le Borussia Dortmund occupe la seconde position du championnat d'Allemagne et pourrait voir le match face à Bielefeld ne pas se jouer. Le motif ? L'épidémie de Covid-19 qui frappe l'opposant, avec déjà plusieurs cas officialisés. Marco Reus malade, Mats Hummels et Raphael Guerreiro, tous les deux positifs au Covid, seront absents dans les rangs du Borussia, en plus de certains forfaits connus de longue date comme Thomas Meunier ou encore Youssoufa Moukoko. "Aucune décision finale n'a encore été prise, mais nous supposons que nous jouerons", a commenté Rose.