The Athletic affirme que Manchester United est dans une course au transfert avec quatre autres clubs pour Bellingham. Les géants de la Premier League Chelsea, Manchester City et Liverpool sont également désireux de signer Bellingham tandis que le Real Madrid conserve un fort intérêt.

Déjà une valeur sûre

Mais le Borussia Dortmund réclame au moins 130 millions de livres sterling pour la jeune star, ce qui en ferait le joueur anglais le plus cher de tous les temps - dépassant Jack Grealish et son transfert à Man City pour 100 millions de livres sterling l'année dernière.



Depuis son arrivée au Signal Iduna Park, il a marqué 13 buts, pour 18 passes décisives, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus précieux du club. Ses performances constantes lui ont également permis d'obtenir une place régulière dans l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate.