Bensebaini, Awoniyi et Kunde déjà décisifs (Bundesliga/J26)

Alors que cette journée de reprise se termine ce lundi soir par la rencontre Bayer Leverkusen - Werder Brême, Ramy Bensebaini se pose déjà comme un sérieux candidat au titre de joueur du week-end de Bundesliga. Rayonnant sur son côté gauche, le latéral du Borussia Mönchengladbach s'est montré déterminant dans le beau succès des Fohlen sur la pelouse de l'Eintracht Francfort (1-3), samedi après-midi. Dès l'entame de la partie, alors que son équipe menait depuis la première minute, l'international algérien crochetait son vis-à-vis et servait d'un centre puissant Marcus Thuram, qui convertissait l'offrande (7eme). L'ancien Rennais gonflait son bilan du jour après la pause en transformant un penalty (73eme).

Deux autres internationaux africains se sont montrés décisifs ce dimanche. Mené (2-0) par Cologne, Mayence est parvenu à revenir au score pour arracher le match nul (2-2). Entré peu avant l'heure de jeu, le Nigérian Taiwo Awoniyi n'a mis qu'une poignée de minutes à se mettre en évidence en réduisant la marque de près (61eme). Et c'est ensuite le Camerounais Pierre Kunde Malong (photo), très accrocheur dans l'entrejeu, qui a donné dans le dépassement de fonction pour égaliser après une sensationnelle percée au milieu d'une défense bien trop attentiste (72eme).

