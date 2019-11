Bayern: Wenger donne sa version des faits

Alors que le Bayern, via un communiqué officiel, a affirmé cette semaine qu’Arsène Wenger n’était pas une option pour s’installer sur le banc munichois, laissant entendre que l’ancien coach d’Arsenal s’était lui-même proposé pour succéder à Niko Kovac, le technicien alsacien a tenu à clarifier la situation.

Dans un entretien accordé à beIN SPORTS, l’intéressé a remis les pendules à l’heure ce vendredi. "Mercredi après-midi, Rummenigge m'a appelé. Je n'ai pas pu le prendre et par politesse, je l'ai rappelé. Il était alors dans la voiture pour aller au stade puisque le Bayern jouait contre l'Olympiakos. On a discuté très peu, quatre ou cinq minutes maximum. Il m'a dit qu'ils avaient donné l'équipe à Flick, qui est en charge pour les deux prochains matches puisque le Bayern joue contre Dortmund (samedi, 18h30), et il m'a demandé si ça m'intéresserait éventuellement."

Et l’ancien Monégasque de poursuivre: "Je lui ai répondu: ‘Je n'ai pas du tout réfléchi. Il me faudrait une période de réflexion.’ On a convenu qu'on s'appellerait la semaine prochaine puisque je suis à Doha jusqu'à dimanche soir. L'histoire en est là…" Arsène Wenger conclut toutefois sèchement: "Pour ma part, je souhaite bonne chance au Bayern. De mon côté, la situation est réglée !"