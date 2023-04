Bayern : Tuchel se confie sur la convalescence de Neuer après sa grosse blessure

Depuis désormais quatre mois, le Bayern Munich ne peut plus compter sur son gardien numéro 1, victime d'une fracture du tibia après une lourde chute à ski. Alors qu'il poursuit sa rééducation à Munich, le gardien allemand a reçu la visite de son nouveau coach. C'est donc le sourire aux lèvres que Thomas Tuchel a donné des nouvelles rassurante du champion du Monde 2014. "C'est un grand plaisir de regarder Manu faire sa rééducation, parce que ça avance tous les jours".

Tuchel est confiant sur l'avenir de son gardien

Si une fracture du tibia n'est pas quelque chose d'anodin pour un sportif de haut niveau de 36 ans, Neuer semble solide et déterminé à retrouver son meilleur niveau. Si des questions pouvaient se poser sur l'avenir de sa carrière, son coach a préféré les balayer d'un revers de la main. "Cela m'a directement donné un bon sentiment en le regardant faire. Pour l'instant, nous attendons simplement et nous l'encourageons dans cette voie. Il est notre capitaine et celui de l'équipe nationale allemande, ne l'oubliez pas. Nous parlons d'une grande, grande personnalité du sport allemand et du Bayern Munich. Nous croisons les doigts, il aura tout notre soutien", a rappelé Thomas Tuchel en conférence de presse.