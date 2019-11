Bayern: Tolisso et Coutinho sur le banc contre Dortmund

Pour la réception du Borussia Dortmund ce samedi (18h30), dans le cadre de la 11e journée de Bundesliga, Hans-Dieter Flick, l’entraîneur intérimaire du Bayern, ne fait pas de changement dans son onze de départ par rapport à la rencontre contre l’Olympiakos (2-0), mercredi. Thomas Müller évolue en soutien de Robert Lewandowski, avec Serge Gnabry et Kingsley Coman sur les ailes.

Philippe Coutinho et Ivan Perisic sont donc sur le banc pour ce Klassiker, tout comme Thiago Alcantara et Corentin Tolisso. Benjamin Pavard est bien aligné en défense, en position de latéral droit.

Du côté du BVB, Mario Götze occupe la pointe de l’attaque comme contre l’Inter (3-2). Marco Reus, de retour dans le groupe, est sur le banc, tout comme Paco Alcacer.

