Bayern : Sané évoque l'impact de Guardiola dans sa tête

Durant quatre ans, de 2016 à 2020, Leroy Sané a évolué sous le maillot de Manchester City, et la direction de Pep Guardiola. Cet été, il a pris la décision de quitter le club anglais afin de retourner en Bundesliga pour rejoindre le Bayern Munich. Et dans un entretien pour Der Spiegel, l'international allemand de 25 ans est revenu sur son souvenir avec l'ancien coach du Barça. Sané a marqué 39 buts en 135 matchs pendant son séjour à City, étant un élément très important dans l'effectif du technicien espagnol, notamment par sa capacité à être imprévisible.

"J'avais un petit homme dans l'oreille avec sa voix"

" Pep et moi avions une bonne relation . Il m'a élevé à un tout autre niveau. Principalement en travaillant sur de petites choses: avec quel pied dois-je prendre le ballon dans quelle situation et comment? Quelle est la meilleure action pour ouvrir l'espace ?", a développé Sané. "A un moment donné, j'avais un petit homme dans l'oreille avec sa voix qui me disait quoi faire, quand et comment."



Lorsqu'on lui a demandé ce qui était spécial à propos de Guardiola, il a été clair: "Le fait qu'il ne s'arrête pas quand il voit que vous vous êtes amélioré. Il trouvera quelque chose de nouveau sur lequel travailler sans relâche. Si je n'avais pas été à Manchester, je n'aurais probablement pas atteint ce niveau", a expliqué l'ailier du Bayern Munich.