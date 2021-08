Le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, ne pense pas que le club ait une chance de signer Lionel Messi, qualifiant cette décision d'impensable compte tenu du salaire impliqué. Messi quitte le FC Barcelone après plus de 20 ans au club car les Blaugrana ne sont pas en mesure de conserver le n°10 au club et adhèrent aux règles de fair-play financier de la Liga. En conséquence, le joueur est disponible sur un transfert "gratuit".



"Malheureusement, il n'est pas possible [de signer Messi]", a déclaré Salihamidzic à Sport1 peu de temps après que Messi ait tenu sa conférence de presse d'adieu dimanche. "Nous n'avons pas entamé de négociations. Signer Messi est impensable, même sans frais de transfert." Tournant son attention vers un autre attaquant, Salihamidzic a également fait allusion à l'intérêt du Bayern Munich pour Erling Haaland du Borussia Dortmund. "Bien sûr, nous sommes intéressés, c'est un très bon jeune joueur", a déclaré le dirigeant. "Vous devez donc faire attention. C'est un joueur de premier ordre que tout le monde aime."