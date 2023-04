Bayern : Ryan Gravenberch réclame du changement pour la saison prochaine

C’est l’une des mauvaises surprises de la saison. Débarqué de l’Ajax Amsterdam l’été dernier pour la somme de 18,5 millions d’euros, Ryan Gravenberch s’attendait à avoir une place de choix au Bayern Munich. Avec 19 apparitions en Bundesliga (une seule titularisation), le milieu néerlandais doit se contenter d’un statut de simple remplaçant. Un rôle que souhaite changer le joueur âgé de 20 ans. Dans un entretien accordé au média Voetbal International, le natif d’Amsterdam a réclamé du changement pour l’année prochaine.

"J'ai vraiment envie de rejouer semaine après semaine"

"S'entraîner et jouer au plus haut niveau pendant un an est instructif mais il faut que ça change la saison prochaine, j'ai vraiment envie de rejouer semaine après semaine. Je n'ai pas encore parlé aux dirigeants. Mais force est de constater que ce rôle ne correspond pas à mes attentes" a clamé l’international néerlandais.