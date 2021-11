Bayern : Rummenigge regrette le départ d’Alaba

Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du Bayern Munich, estime que David Alaba aurait dû rester chez les Bavarois l'été dernier, lorsque le contrat de l'international autrichien a expiré et que le joueur a rejoint le Real Madrid sur un transfert gratuit. Alaba a fait ses preuves en Espagne, où il a réussi à s'adapter instantanément à son nouvel environnement et à devenir le leader de la défense des Blancos.

Rummenigge évoque le départ d'Alaba

"Je pense que ce départ, au moins, n'a pas été dûment compensé."

"Fondamentalement, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que cette sortie n'aurait pas dû se produire", a déclaré Rummenigge à Sky90. "N'oubliez pas que le garçon a grandi au Bayern Munich. Il y a joué pendant 13 ans et a toujours été un élément important de l'ADN du Bayern. "Malheureusement, tout s'est un peu bloqué à un moment donné. Que ce soit sur le plan économique ou sur le plan de l'ambiance. C'est difficile à évaluer maintenant. L'essentiel est que, malheureusement, il n'est plus là. Je pense que ce départ, au moins, n'a pas été dûment compensé. Je pense que dans le cas d'Alaba, nous avons tous tout fait. Malheureusement, tout s'est bloqué quelque part et il est arrivé à la conclusion qu'il voulait quitter le club parce qu'il avait évidemment une offre très intéressante du Real Madrid."