Bayern: Ribéry titulaire contre le Hertha, Coman remplaçant

On inverse les rôles entre Kingsley Coman et Franck Ribéry. Alors que le premier était titulaire mardi soir à Liverpool (0-0) en Ligue des champions, c'est le second qui retrouve une place dans le onze de Bayern Munich pour la réception du Hertha Berlin (15h30) en Bundesliga.

Absent à Anfield, Leon Goretzka récupère également sa place dans l'entrejeu aux dépens de Thiago Alcantara.

Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Javi Martinez, Goretzka - Gnabry, James Rodriguez, Ribéry - Lewandowski