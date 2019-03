Toujours en course en Ligue des champions, en championnat et en coupe, le Bayern Munich va enregistrer les retours de Franck Ribéry, Arjen Robben, et Leon Goretzka. Les trois joueurs étaient en tout cas présents à l'entraînement ce mardi matin.

En revanche, toujours pas d'amélioration en ce qui concerne David Alaba, qui souffre d'une inflammation des tendons et Kingsley Coman (ischio-jambiers). Quant à Corentin Tolisso, victime d'une déchirure du ligament croisé, il s'entraîne à part.