Bayern: Ribéry et Coman de retour à l'entraînement

A six jours notamment du 8e de finale retour de Ligue des champions face à Liverpool, le Bayern Munich récupère plusieurs joueurs à nouveau sur pied ou en voie de rétablissement. C'est le cas de Franck Ribéry qu'une gastro-entérite avait privé de la belle victoire sur Gladbach (5-1) le week-end dernier, mais qui a pu faire son retour à l'entraînement ce mercredi tout comme son coéquipier Leon Goretzka, remis d'une blessure à la cheville et présent lors de la séance collective du jour.

Kingsley Coman, lui, sera encore trop juste pour postuler à l'occasion du match de Bundesliga face au VfL Wolfsburg samedi, mais 10 jours après son claquage à la cuisse gauche, l'international français a pu sacrifier à une séance individuelle.

Hey there @leongoretzka_ and @FranckRibery



Great to see you back with the team #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/C4edizCUrN