Bayern: remis de sa longue blessure, Lucas Hernandez est de retour à l'entraînement

La dernière fois que Lucas Hernandez a été vu sur un terrain, c'était à l'occasion de France-Australie (4-1), lors de la Coupe du Monde 2022 le 22 novembre dernier. Blessé dès la 10e minute de jeu, le défenseur français manquera la fin de la compétition ainsi que de la saison avec son club. Ce mardi, le Bayern Munich a annoncé que l'ancien joueur de l'Atlético Madrid avait fait son grand retour à l'entraînement collectif.

Un retour prévu pour la saison prochaine

Victime d'une rupture des ligaments croisés, le défenseur latéral a ainsi manqué six mois de compétition. Dans son communiqué, le Bayern a indiqué qu'Hernandez avait pris part à "une partie" de l'entraînement avec l'équipe première. Ce week-end, le club bavarois s'apprête à jouer le dernier match de sa saison contre Cologne. Une rencontre à laquelle l'international français ne pourrait pas participer, alors qu'il devrait faire son retour officiel la saison prochaine. Alors que le Bayern n'a plus les cartes en main pour espérer finir champion, leur seul espoir est de s'imposer contre Cologne et que Dortmund bute sur Mayence dans un même temps.