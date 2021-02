Auteur du seul et unique but de la finale de la Coupe du monde des clubs remportée il y a dix jours par le Bayern Munich face aux Tigres de Monterrey (1-0), Benjamin Pavard a encore brillé à l'avant. Malgré son poste de défenseur, l'international tricolore marque régulièrement. De quoi s'imaginer l'égal des plus grands buteurs.



Avec humour, le champion du monde 2018 s'est comparé à la légende italienne "Pippo" Inzaghi. Véritable renard des surfaces, celui qui est aujourd'hui l'entraîneur de Benevento était habitué à inscrire des buts tous plus improbables les uns que les autres. Ce dimanche dans l'émission Téléfoot, Pavard lui a donc fait un clin d’œil : "Renard des surfaces, on va m'appeler Pipo Inzaghi bientôt."

Prêt pour l'Euro

Une qualité qu'il compte bien exploiter à l'Euro cet été avec la France. Une compétition n'exclut pas de remporter : "On pense à l'Euro et on a envie de le gagner. On fait partie des favoris. On est prêt pour être performants."