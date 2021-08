Bayern : Pavard blessé et absent plusieurs semaines

💬 @BenPavard28 fällt aus! @J__Nagelsmann: "Das ist sehr, sehr ärgerlich. Er hat einen guten Eindruck hinterlassen und war fest eingeplant. Er hat eine gute Variabilität. Jetzt wird er ein paar Wochen fehlen. Wir haben aber viele andere Spieler, die ihn ersetzen können." pic.twitter.com/z56FpdgP7l

— FC Bayern München (@FCBayern) August 12, 2021

De retour le 11 septembre ?

Le Bayern Munich lancera sa saison sans Benjamin Pavard. Le nonuple champion d’Allemagne en titre annonce ce jeudi que son défenseur international français a contracté une blessure ligamentaire à la cheville gauche. Une tuile pour le club et l’intéressé qui devrait manquer trois à quatre semaines de compétition selon Kicker, affirmant à cette occasion que le numéro 5 s’est blessé à l’entrainement. Présent en conférence de presse à la veille de la première journée de Bundesliga opposant son équipe au Borussia Mönchengladbach, Julian Nagelsmann a déploré l'entrée de son latéral droit à l’infirmerie sans toutefois tirer la sonnette d’alarme. « C'est très, très ennuyeux. Il a fait bonne impression et faisons bien sûr partie de mes plans. Maintenant, il va manquer quelques semaines. Mais nous avons beaucoup d'autres joueurs qui peuvent le remplacer », a-t-il évoqué.L’ancien technicien a plusieurs possibilités pour remplacer le joueur tricolore, avec Bouna Sarr qui a toutefois déçu pour ses quelques apparitions, le jeune Josip Stasinic formé au club ou encore Niklas Süle et Joshua Kimmich, capables de dépanner sur l’aile droite. Toujours est-il que l’ancien élément du LOSC va rater plusieurs échéances. Après Gladbach, le Bayern Munich doit affronter un autre Borussia, en l’occurrence Dortmund (17 août), en Supercoupe d’Allemagne, Cologne (22 août) et le Hertha Berlin (28 août) en championnat, mais aussi le SV Bremer (25 août) en Coupe d’Allemagne. Ainsi, l'intéressé ne devrait pas porter le maillot bavarois avant le 11 septembre à Leipzig, premier match après la trêve internationale. Sa participation au rassemblement de l'équipe de France début septembre semble compromise.