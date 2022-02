Si le Bayern Munich a été moins fringant ces dernières semaines, c'est peut-être en partie parce qu'il jouait sans Manuel Neuer. Gêné au niveau de l'articulation de son genou droit, l'international allemand a décidé de se faire opérer le 5 février dernier. Un choix qui l'a déjà privé de trois semaines de compétition, mais son retour est désormais pour très bientôt. Présent avec le groupe bavarois ce lundi, le gardien de but s'est entraîné normalement.

Prêt pour le choc face au Bayer

S'il avait repris l'entraînement depuis quelques jours déjà, il y a donc encore eu une progression dans le processus de retour à la compétition du taulier du Bayern. Selon L’Équipe, Manuel Neuer devrait être opérationnel pour le choc du 5 mars prochain face au Bayer Leverkusen, troisième de Bundesliga (15h30). Le Bayern Munich domine son championnat avec pas moins de huit points d'avance sur Dortmund, son premier poursuivant, et quatorze sur Leverkusen. Sur ses quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues, le club présidé par Oliver Kahn reste sur deux succès, un nul et une défaite.

