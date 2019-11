Bayern Munich: Wenger est intéressé

Le poste d'entraîneur du Bayern Munich a été laissé vacant par Niko Kovac, et contrairement à Thomas Tuchel, Arsène Wenger ne dit pas non à la possibilité de reprendre du service de l'autre côté du Rhin, lui qui est libre de tout engagement depuis mai 2018 et son départ d'Arsenal.

"Bien sûr", a expliqué le Français à beIN SPORTS à la question de savoir s'il serait prêt à relever le défi bavarois. "Entraîner, c'était toute ma vie jusqu'à maintenant. Tout ceux qui ont fait ce métier vous diront la même chose. Les matches, les victoires, toute la préparation qui entoure une rencontre, ... Tout cela me manque".