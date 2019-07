Bayern Munich : Van Gaal allume Ribery

Ils ne partiront probablement pas en vacances ensemble. Louis van Gaal a profité d'une longue interview dans les colonnes de France Football pour évoquer ses années au Bayern (2009-2011), et sa relation avec Franck Ribery. Le numéro 7 français n'a pas laissé un souvenir impérissable dans la tête du technicien néerlandais. "Beaucoup de vos collègues ont écrit que je n’étais pas capable de manager des joueurs matures et affirmés. C’est faux. Tout dépend si le joueur en question est prêt à s’inscrire ou pas dans le cadre de l’équipe et dans la structure collective que je veux créer, a-t-il expliqué. J’ai entraîné Figo et Rijkaard quand ils avaient la trentaine. A trente-quatre ans, Rijkaard était ouvert à mes idées. Il n’a pas utilisé son statut à des fins personnelles, mais collectives. Ces joueurs-là sont beaucoup plus utiles que ce que vous appelez des stars. Figo était ma star. Ribéry ne l’était pas. Il pensait bien plus à lui qu’à l’équipe".

En 3 saisons sous le maillot munichois, Louis van Gaal a remporté une Bundesliga, une Coupe d'Allemagne et perdue une finale de Ligue des Champions.



