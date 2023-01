Bayern Munich : un transfert plus que surprise prévu en défense avec Daley Blind ?

C'est un transfert que personne n'aurait vu venir s'il vient à se réaliser d'ici les prochains jours du mercato hivernal. Ainsi, alors que le marché des transferts a ouvert ses portes le 1er janvier dernier et que des mouvements ont déjà eu lieu, notamment en France, le Bayern Munich pourrait prendre tout le monde par surprise. Car le club bavarois serait proche de signer Daley Blind, l'ancien défenseur de l'Ajax Amsterdam et international néerlandais. D'après The Athletic, le Bayern Munich devrait se renforcer en défense en vue de la suite de la saison et c'est Blind qui serait la recrue en approche.

Daley Blind en approche ?

Cette information a été confirmée par Bild en Allemagne et il semble donc que l'ancien défenseur de Manchester United soit très proche de s'engager avec le décuple champion d'Allemagne en titre. Il signerait pour six mois avec une option d'une saison supplémentaire dans son contrat. Tandis que Lucas Hernandez est forfait pour le reste de la saison, Blind est capable de jouer latéral gauche et cette signature pourrait être un gros coup de poker de la part des dirigeants bavarois mais elle pourrait être remplie de succès. Le Néerlandais de 32 ans devrait effectuer sa visite médicale au plus vite et s'engager rapidement avec le Bayern Munich, où il s'offrira un nouveau challenge excitant.