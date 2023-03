Bayern Munich : un cadre de l’effectif valide le choix Thomas Tuchel

C’est une nouvelle ère que s’apprête à débuter le Bayern Munich. Ce samedi, le club bavarois reçoit le Borussia Dortmund pour la première de Thomas Tuchel. L’ex-entraîneur du PSG ou encore de Chelsea va tenter de mener le sextuple vainqueur de la Ligue des Champions vers un impensable triplé Bundesliga - Coupe d’Allemagne - C1. D’emblée dans le grand bain avec ce Klassiker, le technicien allemand âgé de 49 ans peut compter sur le soutien de Joshua Kimmich. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision allemande Das Erste, l’international de la Mannschaft a indiqué avoir une totale confiance en son nouvel entraîneur.

"Nous savons tous ce que l’entraîneur peut faire"

“Bien sûr, nous allons essayer de rendre les choses aussi faciles que possible pour le nouvel entraîneur. Nous n’avons pas beaucoup de temps et nous avons des semaines très importantes devant nous” concède le milieu de terrain du Bayern Munich avant de poursuivre. “Nous savons tous ce que l’entraîneur peut faire et je pense que l’entraîneur sait quel genre d’équipe il a. Il faut que l’on soit capables de créer une bonne symbiose rapidement pour gagner nos matchs” clame-t-il. Reste désormais à le traduire sur le terrain lors de cette réception à haut risque du Borussia Dortmund (samedi 18h30).