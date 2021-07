Bayern Munich : Tolisso positif au Covid-19

Corentin Tolisso ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich in häuslicher Isolation in seiner Heimat Frankreich.

Le 18 février dernier, l'ancien joueur de l'OL avait été victime d'une déchirure musculaire de la cuisse et avait dû être éloigné des terrains durant près de trois mois, ne revenant sur le pré qu'à l'occasion d'un match face à Fribourg, le 15 mai dernier. Convoqué par la suite dans la liste des Bleus pour disputer le Championnat d'Europe sous les ordres de Didier Deschamps, il avait disputé 81 minutes de jeu cumulées face à l'Allemagne, le Portugal et la Hongrie lors de la phase de groupe, restant sur le banc pour le dernier match et l'élimination contre la Suisse, en huitièmes de finale (3-3 ; 5 tirs au but à 4).La saison dernière, il n'a participé qu'à 16 rencontres de Bundesliga (dont 7 en tant que titulaire) en raison de diverses blessures. Ce mardi, alors qu'on pouvait l'estimer sur une bonne pente afin de reprendre son chemin vers l'avant,. Le champion du monde 2018 et vainqueur de la Ligue des Champions 2020 avec le club bavarois devra patienter un peu avant de démontrer sa valeur à son nouvel entraîneur, Julian Nagelsmann. C'est le 13 août prochain qu'est prévue la reprise de la Bundesliga pour le champion en titre, sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach.