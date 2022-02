On le pensait débarrassé définitivement de ses soucis physiques, mais le voilà rattrapé par sa fragilité. Corentin Tolisso a contracté dimanche une blessure à la cuisse, à l’occasion du match entre son équipe du Bayern Munich et Greuther Furth en Bundesliga (4-1). Il est sorti du terrain dès la 25e minute de jeu et c’est en pleurs qu’il a regagné le vestiaire. L’international tricolore a été victime d’un claquage et son indisponibilité devrait durer entre trois et quatre semaines.

Tolisso joue de la malchance

L’ancien lyonnais n’est pas épargné par les blessures depuis qu’il s’est installé en Bavière en 2017. Il avait notamment souffert d’une rupture des ligaments croisés du genou, ainsi que de plusieurs bobos musculaires.



Ce nouveau coup dur va le contraindre à un repos forcé à un moment où il était en pleine ascension et où il était même question d’une prolongation de contrat. Il ratera notamment le match retour contre Salzbourg en Ligue des Champions. Sauf rechute, son retour devrait avoir lieu à la mi-mars. Juste à temps afin de pouvoir participer aux sorties amicales de l’Equipe de France. A moins que Didier Deschamps ne se décide de se passer de lui.