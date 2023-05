Bayern Munich : Thomas Tuchel a érigé sa priorité au milieu de terrain

Thomas Tuchel souhaite recruter Declan Rice et le coach du club bavarois a fait du milieu de terrain international anglais sa nouvelle priorité. Rice est le capitaine de West Ham et il vient d'être élu meilleur joueur du club cette saison et ce pour la troisième fois de suite. Chouchou des supporters des Hammers, Rice devrait aller voir ailleurs cet été, lui dont le contrat court jusqu'en 2024. Tandis qu'Arsenal lui fait les yeux doux depuis de longues semaines et que le joueur des Three Lions pourrait rester en Angleterre, il se trouve que Thomas Tuchel souhaite le recruter au Bayern Munich.

Rice désiré par le Bayern

Le milieu de terrain anglais serait la priorité du coach allemand d'après les informations de Sky. Des échanges auraient eu lieu entre les conseillers de Rice et le club allemand. Le Bayern avait été intéressé par Marco Verratti mais a jugé que son profil était trop proche de celui de Joshua Kimmich. C'est pourquoi le club bavarois aurait abandonné la piste menant à l'Italien. Désormais, Tuchel se concentre sur Declan Rice, qui ne manquera pas de courtisans cet été au vu de sa belle saison avec West Ham, où il pourrait d'ailleurs gagner la Ligue Europa Conference. Les Hammers joueront la finale face à la Fiorentina le 7 juin prochain.