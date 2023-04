Bayern Munich : Sadio Mané poussé vers la sortie par les dirigeants après son coup de sang ?

Sadio Mané aurait vrillé après la défaite du Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des Champions face à Manchester City. L'international sénégalais aurait ainsi asséné un coup de poing à Leroy Sané dans le vestiaire, d'après des informations de Bild, et l'Allemand porterait les stigmates de ce coup au niveau de sa lèvre. Un geste qui pourrait valoir une lourde amende à Mané mais qui pourrait avoir des conséquences bien plus délicates en vue de son avenir. Car d'après des informations de Sky Germany, il se trouve que les dirigeants du Bayern seraient en train de réfléchir à pousser le Sénégalais vers la sortie dès cet été.

Mané hors du Bayern dès cet été ?

Arrivé l'été dernier en provenance de Liverpool, le champion d'Afrique avec le Sénégal début 2022 était arrivé avec un statut de star et les fans du club bavarois avaient beaucoup d'attente envers lui. Mais Mané n'a jamais réussi à s'imposer, se blessant avant le Mondial et ratant la compétition au Qatar. Revenu il y a quelques semaines de blessure, l'ancien des Reds a du mal à retrouver le rythme, lui qui était remplaçant au coup d'envoi face à Manchester City. Entré en jeu à la 69e minute, il avait déjà eu une altercation sur le terrain avec Leroy Sané, avant donc de visiblement le frapper dans les vestiaires. Les joueurs du Bayern seraient très remontés contre Mané et ce dernier pourrait donc être poussé vers la sortie cet été et ainsi devoir se trouver un nouveau club... Cela sera une affaire à suivre.