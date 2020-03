Bayern Munich : Rummenigge veut punir ses supporters

Rummenigge déplore le « vilain visage » montré du Bayern



Karl-Heinz #Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende des #FCBayern, äußerte sich nach #TSGFCB in einem Interview zu den Schmähplakaten gegen Dietmar Hopp und der Solidarität des FC Bayern.

🔗 https://t.co/bCPB36xZK2



— FC Bayern München (@FCBayern) February 29, 2020

Le match entre Hoffenheim et le Bayern a connu samedi soir une tournure complètement inattendue, avec une interruption de plusieurs minutes et qui fut suivie par un dernier quart d’heure où les joueurs des deux camps ont refusé le jeu. Des initiatives pour protester contre la bêtise des supporters bavarois,et particulièrement vulgaires.En Allemagne, aussitôt le match terminé, l’action entreprise par les acteurs a été unanimement saluée dans les médias.Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Bayern, a aussi applaudi ses joueurs : « J’ai été choqué par ce qui s’est passé, a-t-il lâché en zone mixte. C’était une vraie honte. Et c’est bien que le match se soit terminé comme ça. Ce sont les joueurs qui ont décidé ça et j’approuve totalement. On a brandi notre propre menace aux fans ».Rummenigge ne compte pas en rester là.« Ce qui s'est passé dans les tribunes c’est inexcusable. C’était le mauvais visage du Bayern Munich. Nous avons tout filmé et nous allons agir de toutes nos forces contre ceux qui ont discrédité notre club ». Côté Hoffenheim, on s’est gardé de mettre de l’huile sur le feu. Hopp, apparu très touché par ces regrettables événements, s’est contenté de lâcher : « si seulement je savais ce que ces idiots me veulent ».