Bayern Munich - Rummenigge : «Haaland, c'est une bête»

Karl-Heinz Rummenigge est un homme heureux. Il est le directeur général d'un Bayern Munich vainqueur de toutes les compétitions auxquelles il a pris part l'an dernier. Que ce soit en championnat, en coupe en Allemagne ou en Europe, les Bavarois ont tout raflé lors d'une saison bouleversée par le Covid-19. Cette saison, les hommes d'Hansi Flick sont très bien partis pour réitérer cette performance. Ces derniers sont premiers en Bundesliga avec un point d'avance sur le Bayer Leverkusen et deux sur le RB Leipzig. En Ligue des Champions, le Bayern est sorti premier de son groupe où figurait également l'Atlético de Madrid.Ce lundi 14 décembre, Karl-Heinz Rummenigge va recevoir le prix du meilleur manager européen de l'année. Au cours d'un entretien avec Tuttosport, l'organisateur de la cérémonie, l'Allemand est revenu sur cette année pas comme les autres et le soutien de chacun dans cette épreuve : « Lorsque vous remportez cinq titres, le mérite ne peut pas être résumé à une seule personne, mais plutôt à l'esprit d'équipe qui s'est formé au sein de l'entreprise et du club, reconnait Rummenigge. Il y a mon nom parmi les gagnants, mais c'est comme s'il y avait aussi celui de Flick, de tous les joueurs, du staff. (...) Nous avons tout gagné dans l'année la plus difficile de l'histoire du football. »Lors de cet entretien accordé au quotidien italien, Karl-Heinz Rummenigge a également évoqué la situation d'Erling Braut Haaland, l'attaquant du Borussia Dortmund et récent vainqueur du Golden Boy. « Il est en Allemagne depuis près d'un an et a été le protagoniste d'une excellente année 2020, a reconnu l'Allemand. Haaland mérite le Golden Boy. Le transfert du Norvégien au Borussia Dortmund a vraiment été un transfert réussi. C'est une bête, il marque beaucoup. (Alphonso) Davies (l'un des joueurs bavarois) n'a pas déçu non plus ».Le directeur général du club allemand a rappelé combien ses relations avec Hans-Joachim Watzke, le PDG du Borussia Dortmund, étaient cordiales. Alors, peut-on imaginer le Norvégien suivre un développement à la Robert Lewandowski ? La réponse du Karl-Heinz Rummenigge reste floue à ce propos : « Haaland va bien à Dortmund et franchement, tant que nous avons ce Lewandowski, nous n'avons pas besoin de lui. Ce qui va se passer dans le futur, je ne peux pas le prédire. (...) Une chose que je peux dire avec certitude : avec Watzke, le PDG du Borussia Dortmund, nous avons une bonne relation. » Réponse dans quelques années ?