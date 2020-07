Bayern Munich : Rummenigge encense Pavard et encourage Coman

Rekordmeister compte dans ses rangs de nombreux joueurs français avec Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Kingsley Coman et Michael Cuisance. Sondé par L'Equipe, Karl-Heinz Rummenigge a dressé un bilan des tricolores, se montrant totalement satisfait du rendement affiché par Pavard, notamment.

Pavard, un joueur "extrêmement fiable"

Le Bayern Munich a de nouveau obtenu un titre de champion d'Allemagne cette saison. Et la collecte de trophées n'est possiblement pas terminée pour la saison en cours, étant donné qu'il reste la finale de la Coupe d'Allemagne à jouer (face au Bayer Leverkusen, samedi à 20 heures) et que l'équipe est encore en lice en Ligue des champions

Au sujet du latéral champion du monde 2018, il a indiqué, notamment, apprécier sa fiabilité. "Il a réussi une grande saison. Il n'a quasiment pas manqué le moindre match, il n'a jamais été blessé, c'est un joueur extrêmement fiable sur lequel on peut compter à tout moment pour aller au combat. Il a même inscrit plusieurs buts (4) et délivré quelques passes décisives. Il a largement répondu aux attentes. En plus, c'est un bon gars avec un très bon caractère", a jugé le patron du Bayern, un peu moins emballé par la saison réalisée par Kingsley Coman, pour qui il voit une marge de progression importante sur le plan mental. "King est incroyable de rapidité, très véloce, c'est un excellent dribbleur et sa manière de se déplacer est sans doute unique au monde à ce poste. Il faudrait simplement qu'il lâche complètement les chevaux, sachant qu'il en a encore beaucoup sous le capot. Il faut qu'il cesse de penser à ses blessures. Elles font partie du passé. Il doit évoluer plus libre dans sa tête", a-t-il assuré au sujet de l'ancien joueur du PSG.

Formé au sein du club francilien, Tanguy Kouassi a rejoint le club munichois mercredi, avec un contrat de quatre ans et s'est donc ajouté à la liste des joueurs français de l'effectif.