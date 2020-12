Bayern Munich - Robert Lewandowski, une année au sommet

Robert Lewandowski a enfin obtenu la récompense individuelle derrière laquelle il courrait depuis si longtemps : le trophée The Best de meilleur joueur de la saison décerné par la FIFA. Même s'il n'y a pas eu de Ballon d'Or cette année, le Polonais a obtenu les honneurs qu'il méritait. Il faut dire que cette année 2020 a été incroyable pour lui. Ce trophée individuel rejoint tous les autres titres obtenus au cours de la saison avec le Bayern Munich : DFB-Pokal, Bundesliga, Ligue des Champions, Supercoupe d'Allemagne, Supercoupe d'Europe. Dans les trois premières compétitions citées, le natif de Varsovie y est allé de son titre de meilleur buteur. Une preuve de plus que son rendement est incomparable à ce qui se fait ailleurs.

Quand Lewandowski marque, le Bayern Munich ne perd pas



En 2020, Robert Lewandowski a marqué 45 buts toutes compétitions confondues. En Europe, personne n'a fait aussi bien que lui. Pour devancer Cristiano Ronaldo, le joueur de 31 ans n'a eu besoin que 40 matchs. Il sort d'une année 2020 remarquable avec une moyenne d'un but toutes les 78 minutes jouées. Le quintuple meilleur buteur de la Bundesliga est d'une régularité folle. C'est la quatrième année civile consécutive qu'il termine avec plus de 40 buts marqués. Pour y arriver en 2020, le joueur de 32 ans a inscrit dix doublés, un triplé et un quadruplé. Dans le club qui a survolé l'année civile, le Polonais n'a jamais marqué pour rien.

En 2020, le Bayern Munich n'a jamais perdu quand son meilleur buteur a marqué. Et comme il a marqué dans 30 matchs différents, cela assure de nombreuses victoires au club bavarois. Mais aussi des records pour le numéro 9. Robert Lewandowski est monté sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de la Ligue des Champions mais aussi de la Bundesliga. Depuis la reprise du championnat allemand, il a marqué 17 buts en 13 journées. C'est largement plus que Erling Haaland (10) mais c'est aussi mieux que six des 18 formations engagées en Bundesliga. Une statistique complètement folle qui devrait lui permettre de garder la motivation pour continuer en 2021 et peut-être enfin gagner ce Ballon d'Or qui se refuse toujours à lui.

Lewandowski, le coup de fusil !