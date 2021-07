Bayern Munich : Quel avenir pour Goretzka ?

Le spectre de David Alaba, parti libre à l'issue de son contrat trônerait-il autour des dirigeants du Bayern Munich cet été ? Pour le moment, le géant allemand ne s'est pas montré très actif sur le marché des transferts même avec Julian Nagelsmann comme nouvel entraîneur mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en Bavière. En coulisses, le club s'agite autour des prolongations de contrat de certains de ses joueurs comme Kingsley Coman ou Leon Goretzka. Et c'est notamment le cas du second qui cristallise en ce moment, les esprits entre les deux parties. Désireux de ne pas réitérer la même erreur qu'avec David Alaba dont le départ gratuit a plutôt été mal vécu en interne, le Bayern Munich tarde officiellement à se positionner.

Leon Goretzka a encore un bail d'un an mais il n'a toujours pas prolongé l'aventure avec le champion d'Allemagne en titre. Selon les informations de Bild, les représentants du joueur s'agacent du statut-quo des négociations d'autant que le milieu de terrain allemand a signifié sa volonté de rester. Toujours selon le quotidien sportif, le joueur demande un salaire plus élevé que ce qu'il touche actuellement. Si Julian Nagelsmann a répété qu'il souhaitait ardemment travaillé avec l'ancien joueur de Schalke 04, le club n'écarte pas non plus un transfert comme l'a fait savoir Oliver Kahn, le président du Bayern Munich.

Update Goretzka: @ManUtd offer @leongoretzka_ a higher salary than @FCBayern. the next round of negotiations with Bayern will follow

— Christian Falk (@cfbayern) July 23, 2021

United en pôle, le Real à l'affût

Chez les voisins européens, on prête une oreille attentive à la situation de l'Allemand de 26 ans. Au regard de son influence dans le jeu bavarois et de son âge, ils sont quelques uns à avoir flairer la bonne affaire. Parmi eux : Manchester United. D'après les informations de Bild, les Red Devils tiennent la corde dans cette affaire et ont récemment proposé un salaire supérieur pour tenter de le convaincre de venir en Angleterre. Pour le club mancunien, il pourrait s'agir d'une belle opération en cas de départ de Paul Pogba, qui n'a pas voulu prolonger son bail avec United.

Le Real Madrid est aussi intéressé par le joueur mais il avance masqué pour le moment. Selon le quotidien allemand, la Maison Blanche préfère attendre la fin de contrat de Goretzka pour le récupérer gratuitement, comme elle a pu le faire avec son ancien coéquipier David Alaba. Pour autant, un contact a bien été initié entre l'entourage du joueur et le club de Florentino Perez pour tâter le terrain. Reste maintenant à connaître la stratégie des Bavarois qui vont devoir très vite trancher pour s'éviter des maux de tête supplémentaires.