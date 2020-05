Bayern Munich : Pavard fait le bilan

Au micro de l'émission Team Duga, Benjamin Pavard a répondu à ses détracteurs, lui qui a marqué face à l'Union Berlin avec le Bayern Munich pour la reprise de la Bundesliga. "J’ai fait une bonne saison. Je ne suis pas latéral droit de métier. En deux ans, je trouve que j’ai fait énormément de progrès. Certaines personnes vont dire qu’il n’y a pas d’arrière droit, qu’ils ont mis Kimmich au milieu de terrain... Mais si je n’étais pas bon à ce poste, je pense qu’ils auraient trouvé une solution pour me mettre sur le banc. Ça veut dire que je suis performant, que j’ai la confiance du club, du coach. Ça se ressent que je prends du plaisir sur le terrain."

Pavard ne lit pas la presse

Pavard affirme avoir confiance en ses propres capacités et ne laisse pas les critiques l'atteindre : "Je ne lis pas la presse. Je n’ai rien contre les critiques constructives. Ceux qui regardent mes matchs savent que je suis performant. Ce qui me dérange, ce sont ceux qui ne regardent pas mes matchs et qui me critiquent. Même les meilleurs joueurs du monde, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont critiqués, je ne vois pas pourquoi j’y échapperais… Je n’ai rien à prouver à personne. Si le Bayern est venu me chercher à Stuttgart , c’est qu’ils ont vu de la qualité chez moi.", a-t-il asséné.