Bayern Munich : Pavard de retour à l'entraînement

Benjamin Pavard est de retour au Säbener Strasse (centre d'entraînement du Bayern, ndlr). Le défenseur s'est entraîné mercredi pour la première fois, après son isolement domestique en raison de son test positif au corona , sur le terrain du club du FC Bayern. Après les examens médicaux du matin, Pavard a complété une session de course individuelle."



Pavard dans le groupe pour le choc face à Dortmund ?

Bonne nouvelle pour le Bayern Munich, ce mercredi. La quarantaine de Benjamin Pavard est terminée. Le défenseur français avait été touché par la Covid-19, il y a deux semaines, et était placé à l'isolement depuis . Le club allemand a communiqué sur le retour du joueur par le biais de son site officiel : "Le champion du monde 2018 avait été décisif lors de la finale de la Coupe du monde des clubs face aux Tigres d'André-Pierre Gignac en étant le seul buteur de la rencontre, le 11 février dernier . Hansi Flick, le coach du club allemand, pourrait possiblement intégrer Pavard dans le groupe pour le choc face au Borussia Dortmund, prévu samedi en Bundesliga (18h30). Leader du championnat d'Allemagne, le Bayern possède deux points de plus que son dauphin, Leipzig, et 13 d'avance sur les coéquipiers d'Erling Haaland, classés à la cinquième position dans cet exercice 2020-2021.